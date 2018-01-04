Иран разбирается в причинах волны протестов

Второй день подряд в Иране проходят демонстрации в поддержку правительства. Самые крупные из них прошли в городах северо-востока страны, в том числе в Мешхеде, где 28 декабря начались протесты и беспорядки, сотрясавшие Иран на протяжении недели.

3 января глава корпуса стражей исламской революции Мохаммад Али Джафари объявил об окончании волнений, уточнив, что в общей сложности в них приняли участие около 15 тысяч человек. Задержаны сотни человек, которых правительство подозревает в подстрекательстве к беспорядкам или в участии в погромах. В результате столкновений погибли по меньшей мере 20 человек, как участников волнений, так и стражей порядка.

Мнения прохожих на улицах Тегерана о причинах волнений расходятся.

Акбари: "Я ходил на демонстрации протеста и все видел своими собственными глазами. Демонстранты не жаловались на высокие цены, их требования не были экономическими. Никто не говорил: у меня ребенок в больнице, а на лекарства не хватает. Им было нужно что-то другое".

Насер Назари: "Протесты вспыхнули из-за высоких цен. Продукты не должны стоить так дорого. Чиновники не думают о людях. Но свое мнение нужно выражать мирно, а не устраивая беспорядки. С божьей помощью все уладится. Мы просим президента Рухани выполнить свои предвыборные обещания".

По мнению наблюдателей, большинство участников волнений протестовали против дороговизны и безработицы. Но свои дивиденды из протестов пытались извлечь и политики, как внутри страны, так и зарубежом.