Орбан и Вардакар – за конкурентную борьбу в ЕС

Венгрия и Ирландия против унификации налогового законодательства в Евросоюзе. Такую позицию в четверг озвучили главы правительств двух в стран в ходе встречи в Будапеште. Виктор Орбан и Лео Вардакар уверены: единая ставка корпоративного и других налогов может нанести ущерб конкуренции на рынке ЕС.

«Мы в Венгрии считаем, что налогообложение играет важную роль для стимулирования конкуренции. Снижение налогов - правильная стратегия, верное направление. Мы не хотели бы видеть со стороны ЕС нормы и предписания в сфере налоговой политики, которые могут связать нам руки», - заявил Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии.

«Европейская экономика выигрывает, если в ней есть место конкурентной борьбе между государствами-членами, например, в налоговой сфере. Мы, как и наши правительства, считаем, что эта конкуренция должна существовать и дальше в сфере налогообложения. Мы подтверждаем нашу приверженность принципам фискального суверенитета», - убежден ирландский премьер Лео Варадкар.

Венгрия, экономика которой в значительной степени зависит от иностранных инвестиций, имеет самую низкую ставку корпортивного налога на территории сообщества – всего 9 процентов. Не самую высокую ставку в ЕС имеет и Ирландия – 12,5%.