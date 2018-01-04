"Элеанор" привела к первым жертвам

Ураган "Элеанор", обрушившийся на Францию, привел к первым жертвам. Один человек погиб на горнолыжном курорте в департаменте Верхняя Савойя. На него упало дерево. Спасатели прибыли быстро, но полученная молодым человеком травма головы оказалась несовместима с жизнью. После случившегося в регионе было закрыто большинство трасс.

Мощные порывы ветра, скорость которых достигала 150 километров час, мешали пожарным бороться с огнем на французском острове Корсика. Пламенем уничтожены шесть жилых домов.

Около 30 человек были вынуждены обратиться к врачам с травмами, полученными из-за урагана. Четверо находятся в тяжелом состоянии. "Элеанор" привела к сбоям в электроснабжении. Десятки тысяч французов по-прежнему остаются без света. Нарушено движение железнодорожного и воздушного транспорта.

Фото: REUTERS/Mal Langsdon

Не повезло туристам, которые приехали в среду в Париж. Из-за непогоды временно была закрыта Эйфелева башня. Как сообщают метеорологи, столь сильных ветров во французской столице не наблюдалось уже семь лет.

Ураган обрушился и на другие европейские страны, в том числе Бельгия, Швейцария и Германия. В Нидерландах скорость ветра достигала 200 километров в час. Голландские власти принимают меры, чтобы избежать наводнений.

Фото: REUTERS/Stefan Wermuth

Порывы ветра настолько мощные, что переворачивают вагоны поездов. Швейцария

Первыми "жертвами" "Элеанор" стали Великобритания и Ирландия. Над британскими островами прошли мощные дожди и град, принеся с собой масштабные разрушения. Десятки тысяч домов остались без электричества. Штормовое предупреждение по-прежнему сохраняется практически на всей территории Соединенного Королевства.