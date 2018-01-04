Евросоюз будет добиваться отмены эмбарго США в отношении Кубы

В Евросоюзе считают неприемлемым сохранение американского эмбарго в отношении Кубы. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, прибывшая с двухдневным визитом в Гавану.

По ее словам, единственный эффект от эмбарго – ухудшение качества жизни кубинцев. Вдобавок американская блокада негативно влияет на торговые отношения ЕС с Кубой.

“Несмотря на недавние изменения в политике США, Европейский союз намерен придерживаться прежнего курса по нормализации отношений с Гаваной”, – подчеркнула Могерини. Она напомнила, что чуть более года назад ЕС и Куба подписали соглашение, направленное на восстановление связей, развитие политического диалога и двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Курс на нормализацию был взят ЕС после того, как США в 2015 году восстановили дипломатические отношения с Кубой. Однако это было при прежнем президенте Бараке Обаме. Пришедший ему на смену Дональд Трамп наоборот объявил об ужесточении американской политики в отношении Гаваны и летом 2017 года продлил действие американского эмбарго.

В этой связи Федерика Могерини заверила кубинские власти, то ЕС будет добиваться отмены блокады США. Она уже обсудила этот вопрос с министром внешней торговли Кубой, а также главой МИД островного государства. Кроме того, в ее рабочем графике значатся встречи с председателем кубинского парламента и министром культуры Кубы.

По оценкам Гаваны, с момента введения полвека назад американского эмбарго общий ущерб экономике Кубы превысил 130 млрд долларов.