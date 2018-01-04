Новая проблема в архитектуре современных процессоров

Разработчики нескольких крупнейших программных лабораторий обнаружили две новые проблемы в архитектуре процессоров, которые могут сделать уязвимыми практически все компьютеры в мире. Проблемы касаются чипов Intel, AMD и ARM и условно названы Meltdown («Катастрофа») и Spectre («Призрак»).

Meltdown особенно влияет на работу настольных и портативных компьютеров, а также на функционирование интернет-серверов на базе процессоров Intel. Хакеры могут получить доступ к информации на жёстком диске и паролям, сохранённым в веб-браузерах. Все основные производители операционных систем (Microsoft, Apple и Linux) объявили о необходимости обновления программных продуктов.

Spectre воздействует на работу смартфонов и планшетных компьютеров. Уязвимы также процессоры Intel и AMD. Хакеры могут пробраться внутрь операционной системы для кражи личных данных. При этом Spectre сложнее в реализации, но борьба с этой уязвимостью обещает быть более трудной.

Всем пользователям рекоммендуется регулярно проверять наличие обновлений как для операционной системы, так и от прозводителя ядра компьютера.

Корпорация Google уже объявила о наличии защиты для смартфонов системы Android, а также о безопасности пользования службой Gmail. Пользователи браузера Chrome смогут обновить приложение лишь 23 января.

В процессе разработки также обновления для компьютеров Apple. Подвержены ли мобильные устройства компании рискам из-за Meltdown и Spectre пока не уточняется.

Основные игроки на рынке облачных технологий для корпоративных клиентов уже объявили о реализации необходимых обновлений. Среди них - Amazon Web Services, Google Cloud Platform и Microsoft Azure. Более подробная информация: блог по безопасности Google и Amazon Web Services.