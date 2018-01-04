Колумбия: место FARC не пустует

Кибдо – небольшой город на западе Колумбии, столица департамента Чоко. Его считают наиболее пострадавшим от длившегося почти полвека конфликта между правительством и марксистами “Революционных вооруженных сил Колумбии” (FARC).

Год спустя после подписания мирного соглашения гражданская война не закончилась для общин коренных народов Колумбии. В октябре 2017 Диомеду Исараме пришлось покинуть свою деревню. Его сын, Аулио Исарама, был убит повстанцем из Армии Национального освобождения Колумбии (ELN).

Она признала гибель Аулио ошибкой и извинилась. Но правительство до сих пор считает это нарушением договора о прекращении огня. Подписанный в Кито, он вступил в силу в октябре и должен продлиться до янаваря этого года. Подобное соглашение стало первым за 53 года существования ELN, самой крупной после FARC повстанческой группировки Колумбии.

После убийства сына вся Исарам отправилась в Кибдо. «Мы здесь выживаем, у нас есть крыша над головой, но иногда нам удается поесть только один раз за день», - рассказывает Диомед Исарам. После того как группировка FARC сложила оружие и перестала контролировать некоторые территории Колумбии, местные жители, опасаясь за свою безопасность, тоже начали массово покидать эти районы. В одном департаменте Чоко было зафикисировано около 10 000 переселнцев. Новые преступные и военизированные группировки пытаются занять место FARC.

Волна насилия дошла и до крупных городов, что послужило причиной массового исхода жителей.

После угроз Наталье Мачадо пришлось бежать из Медельина, второго по значимости города Колумбии.

«Они мне не говорили напрямую, что убьют. Но услышав разговор моего соседа, я поняла, что они собираются меня избить, если поймают», - вспоминает женщина. Угрозы стали поступать в ее адрес после того, как она пресекла попытку преступников завербовать своего 12-летнего сына в криминальные сети. Мирное соглашение между властями Колумбии и FARC уменьшило число убийств в стране, но вооруженный конфликт продолжается.

Жертвами нападений становятся партизанские лидеры и представители коренных народов. По подсчетам ООН, в прошлом году были убиты по меньшей мере 80 партизанских лидеров. Количество преступлений непропорционально высоко в тех областях, где раньше была активна FARC.