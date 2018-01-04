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Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля

Австралийская актриса станет 12 женщиной, которой доверили такую честь

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Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля

Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля
© Copyright :
REUTERS/Regis Duvignau/File Photo
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