Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля
Австралийская актриса станет 12 женщиной, которой доверили такую честь
Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля
""То, что мы наблюдали сегодня в Совете Безопасности - оскорбление. Оно не будет забыто, это ещё один пример того, как Организация Объединённых Наций приносит больше вреда, чем пользы в решении палестино-израильского конфликта"." Никки Хейли посол США в ООН
""То, что мы наблюдали сегодня в Совете Безопасности - оскорбление. Оно не будет забыто, это ещё один пример того, как Организация Объединённых Наций приносит больше вреда, чем пользы в решении палестино-израильского конфликта"." Никки Хейли посол США в ООН
Австралийская актриса станет 12 женщиной, которой доверили такую честь
Кейт Бланшетт возглавит жюри 71-го Каннского фестиваля