Интервью с Тони Блэром о скандальной книге про Трампа

В США выходит в продажу скандальная книга о президенте Дональде Трампе. Речь идет о записках амеркианского журналиста Майкла Вулффа, который собрал различный компромат на хозяина Белого дома и его окружение.

В частности, он утверждает, что во время избирательной кампании зять нынешнего президента США Джаред Кушнер встречался с Тони Блэром, который якобы предупредил, что за Трампом ведет слежку британская разведка.

Телеканал "Евроньюс" побеседовал с бывшим премьером Великобритании и узнал его мнение о книге.

Тони Блэр:

Это типичный пример того, как сегодня в прессе ведется освещение политических событий в США. Все это выдумки от начала до конца. Я никогда не говорил ни о чем подобном: ни в Белом доме, ни за его пределами.

Любой человек, который немного знает, как все это поисходит, прекрасно понимает: сама идея какого-либо вмешательства британских спецслужб в президентскую кампанию в США просто абсурдна. И я это заявляю категорически. Скандальная книга о Трампе выйдет в продажу только через несколько дней. Однако уже понятно, что она станет бестселлером.