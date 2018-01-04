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США

Белый Дом просит Бэннона следить за языком

По словам адвоката Дональда Трампа, дав развернутые комментарии журналисту Майклу Вульфу, бывший советник нарушил условия, подписанные при увольнении.

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Белый Дом просит Бэннона следить за языком

Белый Дом просит Бэннона следить за языком
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REUTERS/Carlos Barria/22 января 2017 г.
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Адвокат Белого Дома направил бывшему главному советнику президента Стиву Бэннону официальное письмо с требованием прекратить и впредь воздерживаться от распространения порочащих сведений о Дональде Трампе и членах его семьи. Как уточняет в письме адвокат Чарльз Хардер, Стив Бэннон нарушил условия соглашения, подписанного им при увольнении, согласно которому он не должен передавать конфиденциальную информацию, полученную в ходе работы в команде Трампа, третьим лицам.

Стив Бэннон дал развёрнутые комментарии публицисту Майклу Вульфу, которые тот опубликовал в книге "Огонь и ярость. Внутри Белого дома". В ответ Дональд Тамп заявил, что Бэннон не имеет ничего общего с ним и его президентством и что, "лишившись работы, он лишился и рассудка".

Больше всего внимания привлекло высказывание Бэннона о том, что встреча Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом во время избирательной кампании была "предательской" и "непатриотичной".

Уже после того, как стало известно о гневной реакции Трампа, Стив Бэннон, выступая в эфире радиостанции SiriusXM, назвал Трампа "великим человеком" и заявил, что поддерживает президента "от начала до конца".

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