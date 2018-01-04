Новый взгляд на заселение Америки

Генетический анализ показал, что ребенок, которому было шесть недель, принадлежал к группе древних людей до сих пор неизвестной ученым.
Исследования ДНК девочки защищают теорию о том, что 20 000 лет тому назад была волна миграции на американский континент из Сибири.
В то время, уровень океана в Беринговом проливе снизился и образовалась полоса суши, которая и соединила Аляску с Сибирью.
Затем пролив вновь заполнился водой, когда лед вокруг него растаял.
Часть переселенцев осталась на севере, другая же двинулась на юг, чтобы заселись территорию свободную от снега и льда.
Эти две группы древних людей и стали одними из предков современной популяции коренных жителей Северной Америки.