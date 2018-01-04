Пожар на фабрике под Новосибирском: есть жертвы

Среди жертв пожара - семь граждан Китая, двое погибших из Киргизии, личность еще одной жертвы устанавливается.

МЧС по Новосибирской области считает причиной пожара, по одной из версий, неосторожное обращение с огнем. В областной прокуратуре сказали, что пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания.

Сообщение о пожаре поступило от очевидца. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание через час.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ - "Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Пожар возник в четверг 4 января утром в ангаре в поселке Чернореченский в Новосибирской области. Он был локализован на площади 2 000 квадратных метров. В здании загорелись материалы, предназначенные для производства обуви, и готовая продукция.

Сильная задымленность, большая загрузка ангара и погодные условия (35 градусов мороза) существенно осложнили работу пожарных. Удалось предотвратить распространение огня на расположенные рядом производственные строения и жилой сектор.