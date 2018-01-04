Блэр считает, что "брексит" можно остановить

Тони Блер утверждает, что британцам нужно время, чтобы переосмыслить "брексит".

Бывший премьер-министр Соединенного Королевства дал интервью телеканалу "Евроньюс".

Политик, ушедший в отставку больше 10 лет назад, высказал свое мнение о выходе Великобритании из Евросоюза.

"Я бы хотел, чтобы европейские политики поняли, что и они должны сыграть важную роль в процессе "брексита". То есть, хочу сказать, что те опасения и страхи, которые привели к "брекситу" в Соединенном Королевстве, могли бы возникнуть и в любой другой европейской стране.

Если «брексит» всё же случится, то Евросоюз потеряет свою важную составляющую, потеряет сильного экономического партнера. В результате Европа станет слабее.

С другой стороны, "брексит" – это возможность для Евросоюза найти решения тех серьёзных проблем, с которыми сталкиваются европейцы. Эти трудности необходимо изучить и найти им решение. И если бы у нас получилось это сделать, то, на мой взгляд, Великобритания могла бы остаться в ЕС, Европа смогла бы провести реформирование, став сильнее. Это то, к чему надо стремиться в XXI веке, особенно, учитывая тот факт, что подъём экономики Китая полностью изменил геополитическую ситуацию в мире по сравнению с ХХ веком", - сказал Тони Блэр.

По мнению британского политика, если Лондон всё же решится пересмотреть свою позицию, дверь в Евросоюз остаётся открытой.