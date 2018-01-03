Турецкий банкир помогал Ирану

Турецкий банкир Хакан Атилла признан виновным в нарушении американских санкций против Ирана - а именно в оказании помощи в переводе средств, полученных от продажи иранских нефти и газа. Такой вердикт вынесло в среду жюри присяжных нью-йоркского суда.

Заместитель гендиректора турецкого банка Halkbank Атилла был арестован в марте 2017 года по прибытии в США из Турции на основании показаний бизнесмена Резы Зарраба, который был задержан ранее и стал сотрудничать со следствием.

Санкции против Тегерана не рапространяются лишь на поставку продовольствия и медикаментов, но запрещают банковские операции. Зарраб признался, что вошёл в сговор с Атиллой, чтбы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в обход запрета.

По словам бизнесмена, чтобы сделка состоялась, он дал на 50 миллионов долларов взяток министру финансов Турции. Денежные средства предполагалось поставить Ирану путём незаконной продажи золота банком Halkbank в Дубай.

В схеме были замешаны и американские банки, сотрудники которых не знали, что средства направляются иранским властям. Зато, как утвертждает Зарраб, о сговоре вероятно знал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.