Трамп: "Бэннон потерял рассудок"

Под огонь критики Дональда Трампа попал на этот раз его бывший советник Стивен Бэннон. Тот назвал "предательским" и "непатриотичным" шагом встречу сына президента США с российским адвокатом в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке во время предвыборной кампании.

"Когда его уволили, он потерял не только работу, но и рассудок", - заявил Трамп, отметив также, что Бэннон "не имеет особого отношения" к его победе на выборах, а после них "сливал ложную информацию СМИ, чтобы показать себя более значимой фигурой, чем был на самом деле".

Откровения Стива Бэннона стали известны после публикации выдержек из новой книги журналиста Майкла Вульфа "Огонь и ярость. Внутри Белого дома". Встреча, о которой говорил в ней Бэннон, состолась в июне 2016 года. Дональд Трамп-младший рассчитывал получить компромат на соперницу отца в борьбе за Белый дом Хиллари Клинтон.

Отвечая на вопрос, можно ли считать этот поступок предательством, пресс-сеекретарь Белого дома Сара Сандерс обратила внимание на непоследовательность Бэннона:

"Думаю, что это просто смехотворное обвинение, -сказала она на брифинге. - Если речь идёт о высказываниях мистера Бэннона, то я бы напомнила вам о его 60-минутном интервью, в котором он называл расследование российского вмешательства в президентские выборы полным фарсом", - сказала Сандерс.

Стивен Бэннон принадлежит к крайне правому крылу Республиканской партии. Он работал не только в избирательном штабе, но и в администрации Дональда Трампа, был главным стратегом президента до своего увольнения в августе прошлого года. Трамп тогда поблагодарил Бэннона за его службу и за роль, которую тот сыграл в предвыборной кампании.