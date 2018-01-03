Новогодний подарок от слонов-художников

Два слона, живущие в зоопарке близ Токио, открыли в себе новые таланты. Одно из животных продемонстрировало свои способности в каллиграфии – на холсте слон нарисовал китайский иероглиф, обозначающий слово "собака", дополнив "картину" изображением цветов. Другой слон нарисовал щенка.

Такой подарок обитатели зоопарка решили сделать туристам в честь Нового года – года собаки по китайскому календарю. На зрителей талантливые слоны произвели неизгладимое впечатление.