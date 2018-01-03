Великобритания заработает на свадьбе принца Гарри

Экономисты оценили эффект от будущей свадьбы принца Гарри и американской актрисы Меган Марк.

Торжество запланировано на май и уже вошло в список самых ожидаемых событий наступившего года.

По оценкам экспертов, королевская свадьба увеличит количество туристов в Великобритании, что позволит британской казне дополнительно заработать около полумиллиарда фунтов стерлингов.

"По нашим рассчетам, экономика Великобритании получит около 200 миллионов фунтов стерлингов от доходов туристической индустрии, примерно 150 миллионов - от проведения праздничных мероприятий в этот период, до 100 миллионов - от глобального интереса к этому событию, а еще 50 миллионов фунтов можно будет заработать на продаже сувенирной продукции", - комментирует Дэвид Хей, генеральный директор Brand Finance, ведущей мировой консалтинговой компании в сфере оценки брендов.

Свадьба принца Гарри состоится в Виндзорском замке 19 мая. На протяжении нескольких веков он является резиденцией английских монархов.

Принц Гарри - внук королевы Елизаветы II и пятый наследник в очереди на британский престол.