К Spotify предъявили новый иск

Американский правообладатель Wixen Music Publishing предъявил иск к шведскому музыкальному сервису Spotify за размещение тысяч песен без получения разрешения и выплаты компенсации.

Wixen оценивает свои убытки в 1 млрд 600 млн долларов и просит суд запретить Spotify использовать эти песни. Wixen является правообладателем песен таких музыкантов как Том Петти и The Doors.

Spotify пока не комментирует предъявленный иск. В мае компания согласилась выплатить 43 млн долларов по коллективному иску ряда правообладателей из-за не заплаченных вовремя лицензионных компенсаций.