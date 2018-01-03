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США

К Spotify предъявили новый иск

Правообладатель Wixen Music Publishing просит взыскать с музыкального сервиса 1,6 млрд долларов.

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К Spotify предъявили новый иск

К Spotify предъявили новый иск
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FLICKR/Jon Åslund
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Американский правообладатель Wixen Music Publishing предъявил иск к шведскому музыкальному сервису Spotify за размещение тысяч песен без получения разрешения и выплаты компенсации.

Wixen оценивает свои убытки в 1 млрд 600 млн долларов и просит суд запретить Spotify использовать эти песни. Wixen является правообладателем песен таких музыкантов как Том Петти и The Doors.

Spotify пока не комментирует предъявленный иск. В мае компания согласилась выплатить 43 млн долларов по коллективному иску ряда правообладателей из-за не заплаченных вовремя лицензионных компенсаций.

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