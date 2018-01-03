Сеул-Пхеньян: "горячая линия" открыта

КНДР и Южная Корея впервые за два года провели переговоры по специальной линии связи в приграничном пункте Пханмунджом, которая была открыта по приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына. Разговор продолжался 20 минут. Что именно обсудили Пхеньян и Сеул – пока не сообщается. Но, как предполагается, одной из главных тем стало возможное участие северокорейской сборной в Олимпиаде в Пхенчхане.

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- Следуя воле нашего руководства, мы сейчас тесно общаемся с Южной Кореей – общаемся искренне и осторожно. В том числе мы обсуждаем практические вопросы, связанные с отправкой нашей делегации на Игры в Пхенчхан, - заявил председатель северокорейского комитета по мирному объединению Ри Сон Гвон.

Сеул считает решение Пхеньяна большим прорывом. Говорит представитель Министерства объединения Пэк Тхэ Хён:

- Правительство Южной Кореи приветствует вчерашнее предложение КНДР восстановить канал связи в Пханмунджоме. Вчера было предложено провести переговоры между нашими странами. Теперь на повестке дня – обсуждение связанных с этим практических вопросов.

В то же время южнокорейское агентство "Ренхап" уточняет, что лидер КНДР Ким Чен Ын пока не сообщил, готов ли он вести переговоры не по телефону, а вживую – как то днем ранее предложил Сеул.