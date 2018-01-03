Подари киту жизнь

На одном из пляжей канадского Галифакса спасали кита, точнее, гринду: млекопитающее, которое лишь изредка встречаются у побережья. Температура минус 20 по Цельсию задачи не облегчала. Люди встали в живую цепь, чтобы помочь животному.

Эндрю Рейд, спасатель: "Для гринды то, что он оказался без сородичей, могло стать причиной того, что он выбросился на берег". Спасателям помогали те, кто в этот момент оказался на пляже на прогулке или на пробежке, в общей сложности потребовались усилия более, чем ста человек, чтобы отправить гринду обратно в океан. И пока он не освоился в волнах прибоя, спасатели, несмотря на мороз, с пляжа так и не ушли.