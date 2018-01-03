Трамп - Палестине: "Денег не будет!"

Дональд Трамп поставил под вопрос необходимость финансовой помощи Палестине.

Как обычно, он это сделал в своем аккаунте в Twitter'е:

Трамп написал, что за выделенные Палестине сотни миллионов долларов в год США не получают ни благодарности, ни уважения, и что власти автономии не проявляют заинтересованности в мирных переговорах с Израилем.

Почти месяц назад хозяин Овального кабинета заявил о признании Иерусалима столицей еврейского государства и о переносе туда посольства США.

В последующие недели на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа шли манифестации и протесты, в которых были зафиксированы акты насилия. Состоялась и забастовка, затронувшая почти все секторы экономики.

В Палестинской автономии сочли шантажом обещание Трампа сократить финансовую помощь, об этом сообщило агенство Франс-Пресс.