Чья "ядерная кнопка" больше?

Президент США Дональд Трамп сообщил в ответ на заявление Ким Че Ына о его "ядерной кнопке", которая находится "прямо на столе", что у него тоже имеется "ядерная кнопка", однако, в отличие от той, что есть у северокорейского лидера, его - и больше, и мощнее, а кроме того, она, как сказал сам Трамп - "работает".

Ким Чен Ын в том же обращении сообщил о возможности проведения переговоров с Южной Кореей, как и об желании КНДР участвовать в грядущей Олимпиаде. Сеул поспешил назвать возможную дату начала диалога - 9 января. Китайский МИД по этому поводу заявил следующее: "Мы приветствуем и поддерживаем усилия КНДР и Южной Кореи по поиску конкретных шагов в деле улучшения двусторонних отношений с целью ослабить напряженность, постепенно превратив полуостров в безъядерную зону".

Постпред США при ООН Никки Хейли сказала, что Вашингтон не примет их всерьез до тех пор, пока Пхеньян не откажется от ядерного оружия: "С кем хотят, с тем пусть и общаются, мы эти диалоги воспримем лишь тогда, когда они согласятся на полный запрет всего имеющегося у них атомного арсенала".

Если и когда переговоры между Пхеньяном и Сеулом состоятся, они станут первым прямым диалогом обеих стран за последние два года.