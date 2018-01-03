Жертвы "Поворота дьявола"

По меньшей мере 48 человек погибли во вторник в Перу в результате аварии в горном районе Пасамайо в 70 километрах от столицы Лимы.

Проезжая по Панамериканскому шоссе, автобус упал с обрыва высотой около 100 метров на берег океана, столкнувшись с грузовиком на участке серпантина, который местные жители называют "Поворот дьявола". В салоне автобуса находились 55 человек. Спасательная операция осложнена из-за начавшегося прилива.

Ведётся расследование обстоятельств трагедии. По предварителдьным данным, оба водителя превысили скорость.