Пассажир Ryanair сбежал из самолёта

Нетерпеливый пассажир авиакомпании Ryanair пытался сбежать из самолёта через аварийный выход.

Воздушное судно, вылетевшее 1 января из лондонского аэропорта Станстед, прибыло в испанскую Малагу с часовым опозданием.

57-летний гражданин Польши решил не дожидаться высадки, которую задержали на полчаса, и выбрался через аварийный люк на крыло самолёта. На кадрах любительского видео запечатлён момент, в который мужчина готовится спрыгнуть на асфальт, но так и не решается сделать это.

Бортпроводникам удалось уговорить беглеца вернуться в салон. Однако вскоре его задержала испанская полиция.