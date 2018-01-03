Пакистан отвечает Трампу

Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси провел во вторник заседание кабинета министров в связи с оскорбительным, как считают в Исламабаде, заявлением главы Белого дома. А пакистанское оборонное ведомство уже ответило Вашингтону, напомнив о предоставляемых США бесплатно коммуникациях, военных базах и данных разведки.

В своём первом твите нынешнего года Дональд Трамп заявил, что США "по глупости выделили Пакистану 33 миллиарда долларов помощи, а в ответ не получили ничего, кроме лжи и обмана". "Они дают убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти нам не помогают. Хватит!" - сказал Трамп, ещё летом грозивший лишить Исламабад финансирования. Белый дом решил пока не перечислять Исламабаду очередных $255 млн в рамках сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Пакистанские власти заявили, что готовы отчитаться, на что были потрачены уже полученные средства, а лидер оппозиции Имран Хан в открытую раскритиковал главу Белого дома:

"Трамп не имеет представления о войне в Афганистане и о том, как пострадал от неё Пакистан. Создаётся впечатление, что он ничего об этом не знает", - сказал Хан, напомнив, что первой от террора страдает его страна.

В Карачи на юге Пакистана, крупнейшем городе страны, прошла демонстрация сторонников правящей партии, призывающих власти должным образом ответить президенту Трампу. Манифестанты скандиировали антиамериканские лозунги и сожгли флаг США.

Вашингтон уже давно обвиняет Исламабад в попустительстве боевикам, действующим в соседнем Афганистане.