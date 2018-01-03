Быть ли "Олимпиаде мира"?

Станут ли предстоящие Олимпийские Игры символом примирения между Северной и Южной Кореями? Чтобы обсудить возможное участие в нем северокорейской сборной, впервые за два года Сеул и Пхеньян провели переговоры по спецлинии связи.

Главное спортивное событие четырехлетия стартует в Пхенчхане уже в феврале, всего в нескольких десятках километров от границы между двумя странами.

«Лидер Ким Чен Ын приказал открыть горячую линию в пограничном Пханмунджоме между Севером и Югом 3 января в пятнадцати тридцать, чтобы назначить точное время переговоров и обсудить вопрос отправки делегации на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане», - сообщил Ри Сон Гвон, председатель северокорейского комитета по мирному объединению.

Инициативу касательно установления диалога одобрили и в Международном Олимпийском Комитете. Со своей стороны, хозяйка будущих игр обещает создать все необходимые условия для благополучного пребывания у себя северокорейский гостей.

«Южная Корея окажет радушный прием КНДР, если та пожелает приехать в Пхенчхан. Южнокорейское правительство откроет сухопутный въезд, а в случае необходимости – для прибытия болельщиков - власти откроют доступ судам», - заверил Ли Хи Бом, глава оргкомитета ОИ-2018.

Северная Корея трижды участвовала в международных соревнования высокого уровня, которые проводила соседняя страна. В 2002 году это были Летние Азиатские игры в Пусане, год спустя – Универсиада в Тэгу, и в 2014 -ом - снова Азиатские игры, на этот раз в южнокорейском городе Инчхон, куда из КНДР прибыли сотни спортсменов, спортивных чиновников и болельщиков.