Звезда "Милана" - о будущем Либерии

Новоизбранный президент Либерии и бывший футболист Джордж Веа дал первое интервью на посту главы государства. Что ждет одну из самых слабых африканских экономик, страну, которая уже больше десяти лет пытается оправиться от последствий Гражданской войны и на которую три года назад обрушилось новое несчастье – вирус Эбола?

- Конечно, у нас есть свои экономисты, которые выведут нас на правильный путь. Как вы видите, впервые был осуществлен мирный демократический переход. У правительства есть своя команда, у нас есть своя команда. Мы ведем переговоры. Сейчас им предстоит узнать, каков наш бюджет, и тогда мы сможем понять, как двигаться вперед.

Сельское хозяйство играет ключевую роль в жизни более чем 60% либерийцев. Но экономические показатели в этом секторе оставляют желать лучшего, так что Либерии приходится импортировать 80% основных продуктов питания.

- Я хочу подтолкнуть людей к тому, чтобы они выращивали больше еды, хочу, чтобы жители нашей страны могли сами себя обеспечить. Также мы можем что-то отправлять на экспорт. Задача правительства – разработать качественные сельскохозяйственные программы. Нужно дать людям право выращивать еду. У нас плодородная земля. Мы можем выращивать что угодно. Кроме того, мы можем поддерживать развитие механизированного фермерства.