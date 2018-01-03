ДТП в Италии: 6 погибших

Шесть человек, в том числе двое детей, стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на севере Италии. На автотрассе А 21 в районе Манербио недалеко от города Брешия в результате столкновения грузовика, бензовоза и легкового автомобиля произошёл взрыв и начался пожар.

В автомобиле с французскими номерами находилась семья из пяти человек. Все они погибли. Не выжил также и водитель одного из большегрузов.

Шоссе A21 было закрыто для проезда до утра, чтобы полиция смогла провести осмотр места ДТП и определить динамику столкновения.