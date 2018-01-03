Кнессет - за упрощение вынесения смертных приговоров террористам

Парламент Израиля утвердил в предварительном чтении законопроект о смертной казни для террористов. За проголосовали 52 депутата, против – 49. Согласно законопроекту, для вынесения смертного приговора будет достаточно мнения двух судей из трёх. В настоящее время смертный приговор может быть вынесено судьями только единогласно.

Законопроект предложил Авигдор Либерман, министр обороны Израиля и лидер правой националистической партии "Наш дом Израиль".

За законопроект высказался и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху: "На мой взгляд, в крайних случаях действует простая логика: если кто-то убивает людей и при этом смеётся, он не должен провести остаток жизни в тюрьме, а должен быть казнен. Поэтому я считаю, что нужно голосовать за законопроект".

Уголовный кодекс Израиля предусматривает смертную казнь, но за всю историю страны она применялась только два раза: в 1948 г. во время арабо-израильской войны (казненный был позднее реабилитирован) и в 1962 г. в отношении гестаповца Адольфа Эйхмана.

Правом выносить смертные приговоры наделены военные трибуналы, действующие на Западном берегу реки Иордан. В израильских тюрьмах находятся более 5 тысяч палестинцев, большинство по обвинению в терроризме.

Председатель общества палестинских заключенных Кадура Фарес назвал законопроект проявлением "слепоты" израильского правительства.