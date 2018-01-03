Протесты в Иране: кто виноват?

Более 20 человек убиты, сотни людей здержаны. В Иране почти недели не стихают беспорядки и акции протеста. Начавшиеся в регионах спонтанные выступления против повышения цен на продукты, затем докатились до Тегерана и вылились в демонстрации против государственной политики в целом.

Президент Дональд Трамп в своем "Твиттере" выразил восхищение действиями манифестанов и пообещал, что "США окажут поддержку иранскому народу, когда наступит для этого время".

Данное заявление не осталось без внимания. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил внешних "врагов Исламской Республики" в том, что именно они стоят за организацией массовых протестов, распространяя в социальных сетях призывы к бунту и дестабилизируя тем самым ситуацию в стране.

По оценкам наблюдателей, речь идет о самом серьезном протеcтном движении в Исламской Республике за последние десять лет. Помимо Тегерана крупные выступления оппозиции прошли Реште, Керманшахе, Исфахане. При этом полиция жестко пресекает любые акции протеста.