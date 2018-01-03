Иран открыл КПП в Курдистане

Власти Ирана открыли пограничные переходы в Иракском Курдистане.

Во вторник свою работу возобновили контрольно-пропускные пункты "Тамарчин" и "Парвизхан", закрытые 15 октября прошлого года.

Решение об открытии границ с Курдистаном Тегеран принял после длительных консультаций с правительством Ирака, - сообщили в иранском консульстве в Эрбиле.

«Погранпереход "Парвизхан" три месяца был закрыт. Мы - простые водители - остались без работы, единственного источника дохода. Слава Богу, сегодня мы снова начали перевозить грузы. Мы очень надеемся, что подобное больше не повторится», - говорит этот шофёр грузовика.

Иран заблокировал погранпункты по просьбе Багдада после того, как иракские курды провели референдум о независимости. В ответ, центральное правительство Ирака ввело целый ряд санкций, которые нанесли серьезный удар по экономике автономии.

Эрбиль выразил готовность заморозить результаты плебисцита и начать диалог для поиска путей выхода из кризиса.