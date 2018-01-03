Десятки тысяч иранцев вышли на улицы городов, чтобы выразить поддержку властям Исламской Республики, на фоне не стихающих антиправительственных выступлений.

Манифестации прошли в различных городах страны в среду. Люди несли иранские флаги и плакаты с изображением верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, а также выкрикивали традиционные для подобных мероприятий лозунги с осуждением Запада.

Тем временем, Иран уже почти неделю потрясают антиправительственные акции. В ноь на среду новые столкновения с полицией произошли в одном из кварталов Тегерана.

В общей сложности за минувшие дни по всей стране были задержаны порядка 500 человек за участие в протестах. Сообщается о двух десятках убитых.

Как отмечают наблюдатели, нынешнее протестное движение самое крупное в Иране с 2009 года.