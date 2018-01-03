Протесты зарубежных иранцев

Происходящее на родине волнует иранцев, живущих по разным причинам за рубежом. В Германии десятки иранских беженцев собрались в центре Берлина, чтобы выразить поддержку протестующим в городах Исламской республики. Они говорят, что арестованные в Иране демонстранты подвергаются давлению и в результате дают ложные показания о том, что действуют по наущению извне.

"Мы знаем, что протестующим нужна поддержка иранцев в изгнании, вот почему мы и пришли сюда. Многие из нас были участниками протестов в Иране в 80-ых, 90-ых годах, есть и те, кто протестов в 2009-ом", - говорит Хамид Новзари, председатель Ассоциации иранских беженцев Берлина. Он призывает европейцев отстаивать политическую свободу в Иране.

Около 30 членов иранской леворадикальной организации "Моджахедин-э Халк", ведущей борьбу против Исламской Республики, собрались перед посольством Ирана в Риме. Они держали плакаты с надписью "Стоп казням!" и скандировали "Нет Роухани!

У посольства Исламской республики в Лондоне устроили акцию иранские монархисты в изгнании. "Реза-шах! Реза-шах", - скандировали они, призывая посадить на трон Реза Пехлеви - ныне проживающего в США сына последнего шаха Ирана. На Вашингтон в своё время ориентировался и его отец, а шахский Иран был в своё время единственным исламским государством, поддерживающим дружеские отношения с Израилем.

Аналитик Мехрад Ваезинежад, специалист по Ирану, не воспринимает поддержку иранской диаспоры всерьёз:

"У них нет единого лозунга, единой цели, единого руководства, это движение постепенно сойдёт на нет. А если не сойдёт - то будет раздавлено. Третьего не дано, я в этом практически уверен".