Восемь причин иранских протестов

Причины иранских протестов на рубеже 2017 и 2018 гг. можно объединить в три основные группы: политические, экономические и социальные проблемы.

Одна из серьёзнейших проблем сегодня - социальное неравенство. Снятие американских санкций в 2016 году обнадёжило общество, но плоды этой договорённости с США оказались в руках иранской правящей элиты, представители которой контролирую нефтегазовый рынок в стране.

Экономические и политические проблемы также стали причиной недовольства и кризиса доверия к власти. Мы объединили сыгравшие ту или иную роль факторы в восемь основных причин:

1) Инфляция

Инфляция за последний год снизилась с 40% до 10% в настоящее время, но многие товары, такие как продукты питания, успели значительно подорожать. Цены на продукцию птицефабрик подскочили ещё и в связи с эпидемией птичьего гриппа, а цена на яйца за год выросла вдвое. Вся импортная продукция также значительно выросла в цене вследствие девальвации иранского риала.

2) Безработица

В целом по стране безработица сегодня около 12%, но этот показатель вдвое выше среди молодёжи. Но и наличие работы не означает постоянного дохода. Низкий уровень оплаты труда вынуждает многих искать вторую работу, а кризис наличности, связанный с проблемами в банковской сфере, привёл к тому, что многие низкооплачиваемые рабочие пострадали от задержек в зарплате.

3) Финансовые институты

Многие кредитные организации, такие как "Мизан", "Ферештеган" и "Самен аль-Хажаж", оказались банкротами, оставив после закрытия весомые долги, которые тяжёлым бременем легли на плечи миллионов иранцев: люди не знают, смогут ли когда-либо вернуть себе свои сбережения.

4) Коррупция

Страну потрясли ставшие достоянием гласности случаи коррупции и подлога на самом высоком уровне. В эпицентр скандала попали банкир Махмуд Хавари, крупный предприниматель Бабак Занжани и судья Саид Мортазави: иранцы возмущены случаями коррупции в высших и самых властных слоях общества.

5) Экологические проблемы

К концу 2017 году в прессе появились сообщения о том, что многие столичные школы вынуждены закрыть двери из-за катастрофического уровня загрязнения атмосферы. Получившая огласку проблема коснулась в основном жителей Тегерана. Но в глазах многих иранцев экологические проблемы стали частью общего системного кризиса и неспособности властей взять ситуацию под контроль, несмотря на наличие необходимых ресурсов.

6) Внешние военные конфликты

На глазах у населения иранские власти тратят астрономические суммы на участие в военных конфликтах в Сирии и в Йемене. Но ещё важнее, что в этих войнах гибнут иранские солдаты, в то время как гражданское население не видит никакой выгоды от этих потерь. Всю страну облетели кадры оставшихся без крова семей после сильного землетрясения на границе с Ираком в ноябре прошлого года: люди замерзали, а властям словно не было до этого никакого дела. Такой, по меньшей мере, увидели ситуацию многие иранцы: правительство больше беспокоят внешние проблемы, чем помощь собственным гражданам.

7) Процессы либерализации в регионе

Одним из примеров грядущих перемен для иранцев стала Саудовская Аравия, где были предприняты некоторые попытки для улучшения прав женщин в обществе. В Иране ничего подобного не происходит. Напротив, ТВ-каналы упорно продолжают пропаганду консервативных традиционных ценностей.

8) Политическая борьба

Многолетний конфликт между президентом страны Махмудом Ахмадинежадом и занимающими властные позиции братьями Лариджани также подлил масла в огонь. Обе стороны стараются возложить всю ответственность за кризисное положение в стране друг на друга.