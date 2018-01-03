Доступ туристов в Тадж-Махал ограничен

Доступ туристов в Тадж-Махал будет ограничен. Такое решение приняло археологическое управление Индии.

Запрет коснется только посетителей-индийцев. Их количество ограничат до 40 тысяч человек в день. Сейчас в выходные и праздники число туристов достигает 70 тысяч человек.

Предлагаемая мера призвана обеспечить сохранность выдающегося памятника индийской архитектуры, сооруженного в XVII столетии императором Шах-Джаханом в качестве усыпальницы для своей любимой супруги Мумтаз.

По мнению экспертов, неконтролируемый приток туристов не только нарушает неповторимую атмосферу этого уникального места, но и создает угрозу его стремительного физического "износа".

Согласно официальной статистике, только в 2016 году около 6,5 миллиона человек посетили Тадж-Махал, большинство из которых — индийцы.