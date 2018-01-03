В Индии неприкасаемые провели всеобщую забастовку и парализовали жизнь в экономической столице страны - городе Мумбаи. Участники протестов устроили заторы на дорогах, сожгли несколько автобусов, а также сумели приостановить железнодорожное сообщение. Аналогичные акции представителей низших социальных каст прокатились и по ряду других городов штата Махараштра в центре Индии.

Поводом для недовольства послужила отмена властями празднования годовщины битвы при Корегаоне в ходе третьей Англо-маратхской войны. Это историческое событие, состоявшееся ровно 200 лет назад, имеет высокую значимость для выходцев из низжих каст в Индии.

Считается, что решающую роль в битве сыграли именно отряды неприкасаемых, которые выступили против угнетавшей их местной верхушки. Однако тот факт, что низшие касты сражались на стороне британских колонизаторов, воспринимается по-разному в современном индийском обществе. Так, представители высоких каст в Индии, наоборот, считают, что это было предательством и не видят повода для празднования.

Индийская конституция, действующая с 1950 года, отменила все кастовые привилегии и провозгласила всеобщее равенство. Однако предрассудки против неприкасаемых остаются в обществе. Выходцев этой весьма пестрой общины в сегодняшней миллиардной Индии, по официальным данным, около 17,7%, то есть более 200 млн человек.

До сих пор многие индусы верят, что прикосновение к человеку из "низкой" касты оскверняет выходца из "чистой" касты. В традиционном индуизме сменить касту можно только после смерти, и это касается и самых "низких" каст.