Польша-Венгрия: двойной удар по миграционной политике ЕС

Механизм квот неэффективен, политика Евросоюза по приему беженцев провалилась, а Польша и Венгрия продолжат противостояние с Брюсселем по миграционному вопросу.

Такую позицию в среду озвучили премьер-министры двух стран - Виктор Орбан и Матеуш Моравецкий - в ходе визита последнего в Будапешт.

«Совершенно очевидно, что европейцы не желают принимать беженцев. Но некоторые европейские лидеры продолжают настаивать на проведении мигр ационной политики, потерпевшей крах. Позиция Венгрии, которую я высказал сегодня, заключается в том, что мы должны и дальше охранять наши границы. Миграционный поток должен быть остановлен. Мигрантам не нужно сюда приезжать. Но помощь оказывать надо там, где она необходма», - утверждает Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

«Что касается миграционных квот, которые навязывают странам Евросоюза, мы решительно отвергаем такой подход, поскольку он идет в разрез с суверенным правом выбора государств-членов. На наш взгляд, принимать такого рода меры Европейская комиссия не имеет права», - считает польский премьер Матеуш Моравецкий.

Лидеры также обсудили вопрос экономического сотрудничества. Виктор Орбан назвал Центральную Европу «самым развивающимся регионом в ЕС». И выразил надежду, что за счет Польши, которая с 1 января стала непостоянным членом Совбеза ООН, вышеградская четверка расширит свое влияние в Евросоюзе и в мире в целом.

«Главы польского и венгерского правительств подчеркнули важность укрепления экономической независимости их стран. Они отметили, что ось «Париж-Берлин» – важная, но не единственно возможная в ЕС. В будущем они хотели бы укрепить сотрудничество между Германией и Центральной Европой», - из Будапешта передает корреспонтент Euronews, Габор Акс.