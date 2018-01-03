Станет ли перебежчик беженцем?

Евроньюс встретился с официальным представителем греческого правительства, чтобы прояснить ситуацию.

euronews: «Вы решили не возвращать этих солдат обратно в Турцию. Но что вы скажете об их возможной экстрадиции в третью страну?»

Димитрис Цанакопулос, официальный представитель греческого правительства: "Я не вижу причины, по которой они могут быть экстрадированы в третью страну, не Турцию. Но если появится такой запрос, мы будем следовать нормам, предусмотренным законом. Это означает, что греческий суд решит, возможно это или нет".

euronews: "Если они останутся в Греции, то под каким статусом? Будет ли у них разрешение на работу и как они смогут видеться с семьями, находясь в Греции ?"

Димитрис Цанакопулос, официальный представитель греческого правительства: "Все будет зависеть от того, получат они статус беженца или нет. Если греческое правосудие решит, что им нужно предоставить такой статус, то у них будут все права, предусмотренные Женевской конвенцией о статусе беженца от 1951 года".

Министерство иностранных дел Турции уже заявило, что решение о предоставлении политического убежища турецким военным отразится на отношениях между двумя странами.