Переговоры о "большой коалиции": последний шанс Меркель?

В Германии начинается новый раунд переговоров о формировании коалиционного правительства. Первая попытка сформировать "ямайскую коалицию" из ХДС-ХСС, СвДП и "Зеленых" провалилась, и теперь в роли возможных младших партнеров консерваторов снова, как и до сентябрьских выборов, выступают социал-демократы.

Хорст Зеехофер, премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза: "Нам предстоят очень насыщенные дни. Сегодня мы готовимся к очень важным переговорам, которые начнутся в воскресенье. ХСС хочет сформировать правительство вместе с СДПГ и мы сделаем все возможное в ходе этих переговоров, чтобы достичь приемлемого соглашения. Если все пойдет по плану, переговоры о коалиции и формирование правительства, то самое позднее это все завершится к Пасхе. Но у нас осталось не так уж много времени, если заглянуть в календарь".

Многие члены социал-демократической партии выступают против возобновления "большой коалиции" с ХДС-ХСС, так как взгляды двух партий на социально-экономическую политику сильно расходятся.

Но для Ангелы Меркель достижение соглашения с СДПГ, возможно, последний шанс в четвёртый раз стать федеральным канцлером. В случае провала переговоров Германию ожидают новые выборы, на которых партия Меркель может потерять еще больше голосов чем в сентябре.