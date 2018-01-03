Дерзкая кража в Венеции

В Венеции ограбили Дворец Дожей. С выставки индийских драгоценностей украли брошь и две серьги.

Злоумуышленники забрали украшения прямо с витрины. Им не помешала даже сработавшая сигнализация. Преступникам удалось скрыться. Сейчас итальянская полиция анализирует записи с камер видеонаблюдения.

Объявленная стоимость украденных предметов около 30 000 евро, но на самом деле они, вероятно, стоят миллионы, пишут итальянским СМИ.

Ограбление произошло в последний день работы выставки, на которой было представлено почти 300 украшений эпохи Великих Моголов из частной коллекции катарского шейха.

Она охватывала пять веков индийского мастерства. Почти все ювелирные изделия выставлялись впервые.