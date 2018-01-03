К чему приведет давний пограничный спор между двум странами НАТО: Словенией и Хорватией? Предметом притязаний сторон является Пиранский залив в Адриатике. Он имеет важное значение для Загреба и Любляны с точки зрения рыболовного промысла.

В минувшем году Международный арбитражный суд в Гааге постановил, что 80% Пиранского залива должны принадлежать Словении. Однако Хорватия отказывается признавать это решение.

"Мы будем отстаивать наши экономические интересы и, если того потребует ситуация, встанем на защиту наших граждан", - заверил глава МВД Хорватии.

В последние недели хорватские полицейские стали сопровождать лодки рыбаков, чтобы при необходимости оказать сопротивление словенским властям, которые теперь - после решения суда в Гааге - считают воды Пиранского залива своими.

Наблюдатели не исключают, что в ближайшее время напряженность между Загребом и Любляной может перерасти в пограничные столкновения. В истории двух стран напряженность вокруг Пиранского залива неоднократно приводила к военным действиям.