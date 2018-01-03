"Лос-Анджелес Клипперс" одержали четвертую победу подряд. В рамках регулярного чемпионата НБА они обыграли "Гриззлис" из Мемфиса. Встреча завершилась со счетом 113:105. Больше всех своей команде уже в который раз помог Лу Уильямс, заработавший 33 очка. У "гриззли" такой меткости никто не смог продемонстрировать. Самым результативным в этой команде оказался Тайрик Эванс, но он принес "Мемфису" лишь 18 очков.

И "Клипперс", и "Гриззлис" играют на Западе. "Лос-Анджелес" продолжает сражаться за выход в плей-офф. Шансы у этой команды достаточно высоки. Сейчас они идут на девятом месте. "Пеликанам" из Нового Орлеана они уступают лишь одну победу. А вот "гриззли" занимают в турнирной таблице предпоследнюю строчку.

В тот же день состоялся дебют Айзеи Томаса за "Кливленд Кавальерс" в матче против "Портленд Трэйл Блейзерс". "Прописку" этот игрок сменил еще летом, но из-за травмы бедра на паркет он смог выйти лишь сейчас. На площадке он провел 19 минут, и за это время успел заработать 17 очков. Матч завершился со счетом 127:110 в пользу "Кливленда".

Как сообщается, встречу с "Бостон Селтикс" Айзея пропустит, чтобы лишний раз не рисковать здоровьем.