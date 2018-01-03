Президент Радев наложил вето на законопроект о коррупции

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на антикоррупционный закон, одобренный парламентом. Закон предусматривает создание специального следственного органа для расследования коррупции в высших эшелонах власти. По мнению президента, закон недостаточно строг и не может обеспечить эффективную борьбу с коррупцией, которая "подрывает права человека и разрушает доверие людей к государству".

Решение президента было поддержано оппозиционной Социалистической партией. Но правоцентристкое большинство имеет достаточно мест в парламенте, чтобы преодолеть президентское вето.

Болгария – беднейшая страна Евросоюза и эксперты Transparency International зарегистрировали в ней самый высокий уровень коррупции в ЕС. С 1 января к Болгарии перешло на полгода председательство в Евросоюза – впервые после вступления этой страны в ЕС.