Место пожара превратилось в декорации к сказке

Вчера здесь полыхало пламя, а сегодня кажется, что это место действия сказочного фильма. Машины, электропровода, фасады домов, которые вчера были залиты пожарной пеной, сегодня покрылись льдом, из-за чего у прохожих может создаться ощущение, что они очутились в городе изо льда.

В четверг в результате пожара в нью-йоркском районе Бронкс пострадали 23 человека. Их жизни ничто не угрожает. Пламя охватило сразу три жилых дома. У 200 пожарных ушло порядка восьми часов на то, чтобы взять огонь под контроль.

На прошлой неделе пожар в том же районе унес жизни 12 человек. Специалисты пришли к выводу, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем: ребенок в отсутствие взрослых решил поиграть с кухонной плитой.