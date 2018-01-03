По Европе прошёлся ураган

В Германии сильные ветры стали причиной падения деревьев, перекрыты дороги. В районе Кёльна строительные леса обрушились на припаркованный автомобиль, обошлось без жертв.

Во Францию ураган пришел в среду утром. Было принято решение закрыть для посетителей Эйфелеву башню. Порывы ветра здесь достигали 140 км/ч.

Стихия повлияла и на работу столичного аэропорта Шарль-де-Голль. Из-за сильного ветра были задержаны многие рейсы. У терминалов скопилось большое количество пассажиров.

Позднее сильные ветра распространились на юго-восток Франции, районы Альп и Корсики.

Примерно в 50 французских департаментах объявлен высокий уровень тревоги. Больше 200 тысяч домов лишились электроснабжения из-за урагана, один человек погиб.

Две с половиной тысячи спасателей работают над устранением последствий стихийного бедствия.

Прежде чем достичь французского берега, ураган стал причиной многочисленных наводнений в Ирландии. Сильно пострадал запад страны. В тысячах домов нет электричества, затоплены частные владения и магазины.