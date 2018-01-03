Ураган Элеанор, который прошелся по Ирландии и Великобритании в среду ночью, к утру достиг берегов Франции. Первыми пострадали северо-западные регионы Бретань и Манш. Порывы ветра здесь могли достигать 120 км/ч.

Угаран держит путь на юго-восток страны, в сторону Альп и Корсики. В более 50-и французских департаментах объявлен высокий уровень тревоги.

Ураган Елеанор - это уже четвертое стихийное бедствие, которое затронуло Францию за последний месяц.

Из-за урагана Кармен, прошедшего несколько дней назад, тысячи домов лишились электричества, было нарушено водоснабжение, один человек погиб.