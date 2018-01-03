США грозят урезать финансирование Пакистану и Палестине

В последние месяцы Белый дом пересмотрел свои взгляды. В декабре Дональд Трамп заявил, что перестанет помогать государствам-членам ООН, которые выступили против решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Теперь финансовой помощи рискует лишиться и Палестина, жители которой возмущены позицией Вашингтона.

"Если США лишат Палестину финансовой помощи, мы будем пересматривать соглашение, заключенное в Осло, мы заморозим договор по вопросу безопасности с Израилем и вернемся к самому началу переговоров. Это подходящий ответ на решение Трампа", - говорит этот палестинец.

На этой карте вы можете видеть основных получателей помощи от Соединенных Штатов. Цифры представлены в миллионах долларов.

Американские власти хотят перекрыть финансирование Пакистана. За последние 15 лет страна получила 33 миллиарда долларов на борьбу с терроризмом. Теперь Соединенные Штаты обвиняют Пакистан в двойной игре. Вашингтон считает, что Исламабад скрывает на своей территории отдельные группы исламистов.

"США втянули нас в войну с нашим соседом, Афганистаном. Теперь эта страна стала нашим врагом. Мы понесли потери, мы потратили миллиарды долларов в этой войне. Это не наша война, это война Соединенных штатов. Когда мы начали добиваться успехов в борьбе с террористами, Дональд Трамп принимает такое решение", - говорят сами пакистанцы.