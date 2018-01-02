Сеул - Пхеньян: диалог с оговорками

Нет никаких проблем в том, чтобы отдельно налаживать диалог с КНДР и отдельно заниматься северокорейским ядерным вопросом. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В то же время глава государства сделал оговорку, что двигаться в этих двух направлениях нужно параллельно.

- Улучшение межкорейских отношений невозможно без решения ядерной проблемы КНДР. Министерству иностранных дел нужно тесно сотрудничать с союзниками и с международным сообществом, чтобы одновременно налаживать межкорейские отношения и решать северокорейский ядерный вопрос.

О готовности к диалогу заявил и лидер КНДР. Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян открыт для переговоров со всеми, в том числе с Сеулом. КНДР даже готова отправить на Олимпиаду в Пхенчхан свою сборную, о чем сообщил в новогоднем обращении Ким Чен Ын. Южная Корея уже сделала шаг навстречу и предложила провести переговоры по этой теме 9 января в димилитаризованной зоне в Пханмунджоме.