Закаляйся, если хочешь быть здоров!

В курортном местечке Схевенинген по традиции состоялись зимние морские купания. "Моржи" из Голландии и сопредельных стран не испугались температуры воды, не превышавшей 7°С. Поначалу участники заплыва в первый день Нового года вызывали усмешки, но сегодня традиция, насчитывает более полувека, и у нее появились сторонники по всей стране. В общей сложности так отмечают новогодние праздники в Нидерландах более 40 тысяч человек.

Не подкачали и теплолюбивые французы, для которых Новый год - еще и новое здоровье. Жители портового Дюнкерка отправились на близлежащие пляжи, чтобы окунуться в холодную воду, но в теплой компании.

Эстонцы расстались с привычной сдержанностью, чтобы с криками, подбадривая себя, тоже совершить короткий заплыв в Балтийском море.

В США, где на восточном побережье температуры опустились на почти десяток градусов ниже нуля, развлекались купанием в Атлантическом океане. Цель забавы - собрать деньги на благотворительность.

Римляне забыли о "сладкой жизни", решив избавиться от угара праздников купанием в древнем Тибре. Единственное, что их согревало на холоде - это поддержка горожан, вышедших на улицы приветствовать новогодних "моржей".