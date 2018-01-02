Женщины Голливуда - против харассмента

Женщины киноиндустрии, и, более того, знаменитые актрисы, в том числе и рекордсменка по числу полученных "Оскаров" Мэрил Стрип, объявили о создании общественного движения против сексуальных домогательств. Об этом сообщается в открытом письме, которое было опубликовано) накануне в "Нью-Йорк Таймс".

Защита всех гендеров от харассмента простирается за границы Голливуда и индустрии развлечений: на поддержку, в том числе юридическую и психологическую, могут рассчитывать представители абсолютно всех профессий. Будущая организация, которая пока называется Time's Up (или "Время пришло"),

готова лоббировать интересы тех, кто пострадал от домогательств разного рода и на законодательном уровне.

Известны и те, кто поддержал образующееся движение финансово: это Тэйлор Свифт, Джей Джей Абрамс и другие.

Новость вызвала взрыв поддержки и в социальных сетях - твиттеры знаменитостей стали лидерами интереса и перепостов пользователей.