Факельное шествие в Киеве

Ежегодный факельный марш в Киеве первого января - шествие по случаю дня рождения одной из самых противоречивых фигур истории Восточной Европы. По мнению одних, этот человек был строителем украинской государственности и национальной идентичности, по мнению других - сотрудничавшим с нацистами, и, в частности, с Гитлером, предателем.

Присвоение звания Героя Украины Степану Бандере, вызвало полярную реакцию разных слоев общества. Почти сразу же Европарламент официально выразил сожаление в связи с этим шагом. Впоследствии звание было отозвано. Две недели назад Петр Порошенко заявил, что личность Степана Бандеры оценит украинско-польская комиссия по историческим вопросам.